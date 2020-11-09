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09.11.2020 (20:14)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО оказали адресную помощь фронтовикам, находящимся на самоизоляции

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа в целях предупреждения распространения вирусных инфекций оказали адресную помощь подшефным ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на самоизоляции.

Военнослужащие совместно с медицинскими работниками навестили    98-летнюю Барбашеву Евдокию Ивановну, 96-летнего Куркина Николая Васильевича, 95-летнего Паршевикова Сергея Григорьевича, 95-летнюю Шорину Анну Тихонову.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты танковой армии ЗВО также провели обеззараживание подъездов жилых домов, где проживают ветераны, с применением специальных войсковых комплектов ДКВ-1К.

У каждого ветерана проверили состояние здоровья. При необходимости сотрудники медицинской службы оказали необходимую помощь. Всем ветеранам были вручены продуктовые наборы с крупами, молочными продуктами, фруктами и сладостями.

Все участники акции помощи сдали тест на COVID-19 и получили отрицательный результат. Всего в акции приняло участие порядка 100 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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