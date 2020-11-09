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09.11.2020 (20:01)

Подразделения разведки ЗВО отработали тактику ведения боя в городских условиях

Военнослужащие подразделения разведки соединения специального назначения танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Нижегородской области, отработали тактику ведения боя в городских условиях.

В ходе тактико-специального занятия разведчики выполнили задачи по уничтожению условной незаконной вооруженной группы, захватившей административное здание и удерживающей заложников.

Для штурма здания военнослужащие, используя снаряжение для горной подготовки, спустились с крыши условно захваченного строения на третий этаж, затем выполнили «зачистку» помещений от условных террористов и освободили заложников. В тоже время, вторая группа разведчиков, выполнив подрыв входной двери, захватила первый этаж.

Для прикрытия разведывательных групп использованы бронированные автомобили «Тигр», вооруженные пулеметом «Печенег» и автоматическим гранатометом «Пламя».

При проведении занятия для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было применено множество средств имитации и холостых боеприпасов.

В ходе комплексных занятий проверены моральные и физические качества каждого разведчика, индивидуальная подготовка, боевая слаженность подразделения в ходе выполнения учебно-боевой задачи.

Всего к занятиям было привлечено свыше 400 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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