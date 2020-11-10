Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.11.2020 (00:30)

Летчики ВТА завершают учебный год с налетом более 140 часов

По итогам 2020 учебного года средний налет на летчика военно-транспортной авиации составил более 140 часов.

Молодые летчики - выпускники 2019 года в среднем налетали около 120 часов.

«За учебный год экипажи ВТА, - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, – выполнили высотное десантирование личного состава и грузов с высоты 10 тыс. метров в Арктической зоне в сложных метеорологических условиях над малоориентирной местностью; одновременное десантирование комбинированным способом (парашютным и посадочным) личного состава и боевой техники ВДВ на одну площадку приземления (полевой аэродром), который мы силами своих инженерно-аэродромных подразделений в кратчайшие сроки возвели в сложном климато-географическом районе; впервые в ходе СКШУ «Кавказ-2020» экипажами ВТА было десантировано подразделение ВДВ на штатной новой боевой технике БМД-4М».

План летной подготовки выполнен на 100 процентов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В командовании военно-транспортной авиации подвели итоги года
Экипажи дальней авиации отработали дневную и ночную дозаправку самолетов Южного военного округа
В Псковской области боевые расчёты системы С-400 «Триумф» Западного военного округа провели подготовку к заступлению на боевое дежурство
Более 350 самолетов и вертолетов Ленинградского объединения ВВС и ПВО перевели на зимний период эксплуатации

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false