10.11.2020 (00:30)

Летчики ВТА завершают учебный год с налетом более 140 часов

По итогам 2020 учебного года средний налет на летчика военно-транспортной авиации составил более 140 часов.

Молодые летчики - выпускники 2019 года в среднем налетали около 120 часов.

«За учебный год экипажи ВТА, - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, – выполнили высотное десантирование личного состава и грузов с высоты 10 тыс. метров в Арктической зоне в сложных метеорологических условиях над малоориентирной местностью; одновременное десантирование комбинированным способом (парашютным и посадочным) личного состава и боевой техники ВДВ на одну площадку приземления (полевой аэродром), который мы силами своих инженерно-аэродромных подразделений в кратчайшие сроки возвели в сложном климато-географическом районе; впервые в ходе СКШУ «Кавказ-2020» экипажами ВТА было десантировано подразделение ВДВ на штатной новой боевой технике БМД-4М».

План летной подготовки выполнен на 100 процентов.

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