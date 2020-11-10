10.11.2020 (00:30)
Летчики ВТА завершают учебный год с налетом более 140 часов
По итогам 2020 учебного года средний налет на летчика военно-транспортной авиации составил более 140 часов.
Молодые летчики - выпускники 2019 года в среднем налетали около 120 часов.
«За учебный год экипажи ВТА, - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, – выполнили высотное десантирование личного состава и грузов с высоты 10 тыс. метров в Арктической зоне в сложных метеорологических условиях над малоориентирной местностью; одновременное десантирование комбинированным способом (парашютным и посадочным) личного состава и боевой техники ВДВ на одну площадку приземления (полевой аэродром), который мы силами своих инженерно-аэродромных подразделений в кратчайшие сроки возвели в сложном климато-географическом районе; впервые в ходе СКШУ «Кавказ-2020» экипажами ВТА было десантировано подразделение ВДВ на штатной новой боевой технике БМД-4М».
План летной подготовки выполнен на 100 процентов.