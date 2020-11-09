09.11.2020 (18:49)

В Тульском соединении ВДВ прошло занятие по огневой подготовке с использованием новой методики с элементами практической стрельбы

В рамках плана программы боевой подготовки с военнослужащими разведывательных подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск проведено занятие по огневой подготовке на новых объектах полигона Тесницкое.

В ходе занятия разведчики отработали передвижения на поле боя со сменой огневой позиции, изготовку из различных положений с ходу, действия в случае огневой атаки противника из засады, выход из вертолета и изготовку к бою.

На учебных местах военнослужащие соединения отработали действия в движении, нанося огневое поражение из автоматов АК-74М, пистолетов Макарова (ПМ) и Ярыгина (ПЯ) по целям, которые появлялись из-за укрытий на различных дистанциях.

Разведчики также на практике отработали упражнение «зигзаг», в ходе которого по сигналу военнослужащий уничтожает поочередно условного противника за дверью из пистолета справа и слева, в дальнейшем переместившись в центр площадки уничтожает противника из автомата со сменой огневой позиции.

К мероприятию привлекались более 50 разведчиков, которые показали высокие результаты в меткости и слаженности действий.

Подобные занятия являются неотъемлемой частью специальной подготовки разведчиков, способных в короткие сроки выполнить любые поставленные командованием соединения задачи.



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