09.11.2020 (18:39)

Специалисты РХБ защиты Северного флота продолжают дезинфекцию военных объектов и учреждений

Более 1150 объектов в Мурманском, Архангельском и Сыктывкарском территориальных гарнизонах ежедневно обрабатывают военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Северного флота в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Для дезинфекции военнослужащие используют переносные приборы спецобработки и раствор двутретиосновной соли гипохрорита кальция.

Основное внимание уделяется сборным пунктам военных комиссариатов, откуда происходит отправка призывников в войска, территории Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и строящихся атомных подводных лодок в Северодвинске.

Обработке подвергаются поверхности, через которые может передаваться инфекция — входные двери, дверные ручки, поручни и лестничные перила.

На кораблях, в воинских частях, штабах соединений и объединений, а также на других объектах и в учреждениях Северного флота, помимо дезинфекции, приняты профилактические противоэпидемические меры: бесконтактная термометрия на входе, соблюдение социальной дистанции и масочный режим.

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