09.11.2020 (17:35)
В командовании военно-транспортной авиации подвели итоги года
В командовании военно-транспортной авиации (ВТА) подвели итоги боевой подготовки и деятельности в текущем учебном году.
«2020 учебный год был очень насыщенным в плане боевой подготовки. ВТА принимала участие в учениях различного рода, в том числе масштабных и международных. Выполнен целый ряд уникальных задач как в Арктическом регионе, так и на территории Южного военного округа», — рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
В текущем году проведено около 1000 летных смен, более 60 учений различного уровня с практическим десантированием личного состава и боевой техники ВДВ.
«Ни одно мероприятие боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации не обходится без участия военно-транспортной авиации», — подчеркнул командующий.