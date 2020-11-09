09.11.2020 (17:35)

В командовании военно-транспортной авиации подвели итоги года

В командовании военно-транспортной авиации (ВТА) подвели итоги боевой подготовки и деятельности в текущем учебном году.

«2020 учебный год был очень насыщенным в плане боевой подготовки. ВТА принимала участие в учениях различного рода, в том числе масштабных и международных. Выполнен целый ряд уникальных задач как в Арктическом регионе, так и на территории Южного военного округа», — рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В текущем году проведено около 1000 летных смен, более 60 учений различного уровня с практическим десантированием личного состава и боевой техники ВДВ.

«Ни одно мероприятие боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации не обходится без участия военно-транспортной авиации», — подчеркнул командующий.

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