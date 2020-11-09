Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.11.2020 (17:15)

Ежегодно в Пермском СВУ увеличивается количество кружков и спортивных секций

В Пермском суворовском военном училище (СВУ) ежегодно увеличивается количество кружков и спортивных секций: если в прошлом году суворовцы могли заниматься по 30 дополнительным дисциплинам, то в этом году возможности училища по предоставлению воспитанникам дополнительных навыков и профессий увеличились в два раза.

Для всестороннего развития суворовцы посещают кружки по 3D-моделированию, робототехнике и экспериментальной химии.

На базе Пермского СВУ в ближайшее время откроется кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты освоят особенности проектирования и эксплуатации БЛА, разработку полетных и технических параметров, моделирование самих аппаратов с анализом принципов работы.

Также в училище есть киностудия, в которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.

На данный момент в училище обучаются 240 воспитанников, большинство из которых планируют поступить в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и в ее филиал в подмосковном Серпухове. В этом году состоится первый выпуск воспитанников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Суворовское училище , РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false