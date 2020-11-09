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09.11.2020 (17:55)

На вооружение радиотехнического полка ЦВО в Сибири поступил новый радиолокационный маловысотный комплекс обнаружения «Подлет»

На вооружение радиотехнического полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, поступил новый радиолокационный маловысотный комплекс обнаружения «Подлет».

Комплекс способен обнаружить и сопровождать цели, в том числе малозаметные, на малых и предельно малых высотах в условиях естественных и поставленных помех.

Ранее сообщалось, что на вооружение новосибирского радиотехнического полка поступил подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.

Комплекс «Подлет» предназначается для отслеживания воздушной обстановки и обнаружения целей на малых и предельно малых высотах. При этом комплекс способен находить цели над лесистой среднепересеченной местностью, а также в условиях применения противником пассивных, активных или комбинированных помех. Также станция способна продолжать работу при попытках огневого подавления.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи
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