09.11.2020 (17:55)
На вооружение радиотехнического полка ЦВО в Сибири поступил новый радиолокационный маловысотный комплекс обнаружения «Подлет»
На вооружение радиотехнического полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, поступил новый радиолокационный маловысотный комплекс обнаружения «Подлет».
Комплекс способен обнаружить и сопровождать цели, в том числе малозаметные, на малых и предельно малых высотах в условиях естественных и поставленных помех.
Ранее сообщалось, что на вооружение новосибирского радиотехнического полка поступил подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.
Комплекс «Подлет» предназначается для отслеживания воздушной обстановки и обнаружения целей на малых и предельно малых высотах. При этом комплекс способен находить цели над лесистой среднепересеченной местностью, а также в условиях применения противником пассивных, активных или комбинированных помех. Также станция способна продолжать работу при попытках огневого подавления.