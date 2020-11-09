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09.11.2020 (17:00)

В Санкт-Петербурге военные моряки примут участие в виртуальном туре по выставке, посвящённой Михаилу Калашникову

10 ноября, в день рождения Михаила Калашникова (1919–2013), Президентская библиотека на Сенатской площади Санкт-Петербурга пригласила курсантов военно-морских учебных заведений и военных моряков удалённо посетить выставку «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова».

Экспозиция, созданная Президентской библиотекой, Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи и Межрегиональным общественным фондом имени М. Т. Калашникова, отражает основные вехи на пути великого мастера, рассказывает о его профессиональных достижениях.

Судьба оружейника является ярким примером воли в упорной конструкторской работе, стремления к победе и служения Родине до последних дней жизни. Посетители виртуальной экспозиции узнают историю создания знаменитого автомата Калашникова, смогут рассмотреть образцы оружия, в том числе АК-47 1950 года. Также на выставке представлены уникальные документы: журналы полигонных испытаний, патент на изобретение, малоизвестные фотографии, личные вещи Михаила Тимофеевича и его многочисленные награды, в том числе орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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