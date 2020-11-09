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09.11.2020 (16:25)

На Черноморском флоте проходит учебно-методический сбор с командирами подразделений морской авиации и противовоздушной обороны ВМФ

Командиры подразделений морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота участвуют в учебно-методическом сборе с военнослужащими морской авиации ВМФ.

Мероприятие проходит на территории центра боевого применения и переучивания лётного состава в Ейске Краснодарского края.

В соответствии с планом сбора руководство морской авиации ВМФ подводит итоги деятельности подразделений за 2020 год и ставит задачи на следующий год.

Участники сбора выступают с докладами по достигнутым за год показателям боевой подготовки и выполненным мероприятиям, а также формируют предложения по новым методикам выполнения задач по предназначению.

Одной из актуальных тем сбора является применение новых методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника.

Всего в мероприятии от морской авиации Черноморского флота участвуют более 20 военнослужащих из состава командования и лётных подразделений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Южный военный округ
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