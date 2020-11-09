09.11.2020 (17:25)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота продолжается выполнение мероприятий по профилактике вирусных инфекций

В соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области и Санкт-Петербурге, специалисты медицинской службы флота реализуют комплекс мер по профилактике распространения вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.

Ежедневно проводится двухразовая термометрия. Во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств.

Вход на территорию воинских частей разрешен только при наличии медицинских масок, а личный состав, прибывающий из командировок или отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр.

Военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты совместно со специалистами медицинской службы ежедневно проводится дезинфекция помещений, в том числе контрольно-пропускных пунктов, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Кроме того, специальной обработке подвергаются военные комиссариаты, расположенные в Калининградской области, а также филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде.

В общей сложности, специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты еженедельно обрабатывается свыше 30 тыс. кв. метров территории.

При проведении приемов пищи, при входе в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица.

В рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу все военнослужащие, прибывающие в соединения и части Балтийского флота, первые две недели службы проводят в отдельных помещениях в условиях изоляции и проходят 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения заболеваний органов дыхания, повышения иммунитета и адаптации к новым климатическим условиям.

Принятые профилактические меры позволяют максимально снизить риски заболеваемости личного состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице