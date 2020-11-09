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09.11.2020 (16:19)

Краснознаменному можайскому соединению – 70 лет!

8 ноября соединение 12-го Главного управления Минобороны России, дислоцирующееся на можайской земле, отметит свой
юбилей – 70-летие со дня образования.

Память о великих баталиях – Бородинском сражении Отечественной войны 1812 года и битве за Москву 1941 года в Великой Отечественной войне – бережно хранится личным составом соединения, славные традиции по укреплению и развитию обороноспособности нашей страны передаются из поколения в поколение.

Военнослужащие чтят память предков, павших в боях за нашу Родину, участвуют в перезахоронениях бойцов Советской Армии. Экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в том числе на территории соединения, можно увидеть в комнате воинской и трудовой славы, музеях города Можайска.

Большое внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активно развивается Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

На высоком уровне, отвечая всем запросам современного общества, осуществляется культурно-досуговая работа с военнослужащими, членами их семей и жителями гарнизона. На территории соединения существует развитая инфраструктура, проведен ремонт дорог, установлены детские площадки, организованы места для семейного отдыха.         

В настоящее время сотни молодых людей изъявили желание связать свою жизнь с благородной и почетной профессией – защитник Родины, заключили контракт о прохождении военной службы в можайском соединении 12-го Главного управления Минобороны России. Кроме того, такой выбор определили надежная государственная и социальная поддержка, высокое денежное довольствие.

70-летие – большая дата, но можно с уверенностью сказать, что впереди у личного состава еще много славных страниц. Ведь это уникальное по своему составу, задачам и коллективу соединение, где каждый стремится стать лучше и внести свой вклад в общее дело.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники
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