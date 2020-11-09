09.11.2020 (16:55)

Северный флот завершает подготовку боевой техники к зимней эксплуатации

На Северном флоте завершается процесс перевода вооружения, военной и специальной техники к эксплуатации в зимних условиях. До конца недели вся техника будет обслужена и допущена к работе. В настоящее время количество автомобилей и бронемашин, переведённых на зимний режим, составляет около 8,2 тыс. единиц.

Первыми окончили перевод техники подразделения, отвечающие за обеспечение флота ракетно-артиллерийским вооружением. Все тягачи, автомобили и бронетехника обслужены и готовы к применению в суровых арктических условиях.

На 100 процентов подготовлено к работе зимой парковое хозяйство сухопутных и береговых частей. Всего же на зимний режим эксплуатации будет переведено чуть менее 9 тыс. автомобилей и боевых машин.

Для проверки качества выполненных работ по переводу техники на зимний режим эксплуатации в воинских частях сформированы специальные комиссии, которые контролируют процесс подготовки и обслуживания военной техники и проверяют надёжность её работы в условиях низких температур.

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