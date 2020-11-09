09.11.2020 (17:45)

Казанское высшее танковое командное училище в ноябре получило шесть модернизированных танков Т-72Б3М

Казанское высшее танковое командное училище в ноябре получило шесть танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«В ноябре учебный парк вооружения Краснознаменного ордена Жукова танкового училища поступило шесть танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника будет задействована в процессе боевой учебы будущих офицеров-танкистов», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Танки Т-72Б3М оснащены новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором.

Ранее сообщалось, что в течение 2020 года «уральский» танковый батальон мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии ЦВО получил более 30 единиц Т-72Б3М, тем самым полностью перевооружившись на современные модификации основного боевого танка.

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