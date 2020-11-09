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09.11.2020 (16:05)

Военнослужащие в Сибири готовят учебно-материальную базу к новому периоду обучения

Военнослужащие соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проводят работы по обновлению и восстановлению учебно-материальной базы (УМБ) для зимнего периода обучения.

Объекты УМБ расположены на полигонах в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, а также Республике Тыва.

Личный состав соединений и воинских частей перед началом зимнего периода обучения модернизирует и обновляет мишенные поля различного типа, которые предназначены для обучения по применению стрелкового оружия, бронетанковой техники и артиллерии. Во время подготовительного периода также будут обслужены стенки, гонги, площадки для выполнения упражнений по практической стрельбе, вождению боевых машин.

Кроме того, большая работа проводится по оборудованию мишенных полей для подготовки снайперов: строятся здания, туннели, окопы и другие объекты, которые максимально приближены к реальности и необходимы исходя из опыта, полученного во время современных вооруженных конфликтов.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Сухопутные войска
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