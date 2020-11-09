09.11.2020 (15:45)

В Ивановском гвардейском соединении воздушно-десантных войск прошли занятия со специалистами РХБ защиты

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении прошли тактико-специальные занятия с отделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Более 100 специалистов одновременно приступили к занятиям на различных площадках и развернутых учебных точках.

Заблаговременно были подготовлены образцы вооружения и специальной техники. За время проведения сбора специалисты отработали комплексную оптимизированную программу для гвардейского соединения ВДВ. В рамках показных занятий военнослужащие выполнили ряд тактико-специальных задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации воздушно-десантной техники, преодолению условно зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Военнослужащие получили навыки противодействия диверсионно-террористическим группам противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

В ходе сбора проведена отработка блокирования и уничтожения вооруженной группы, в которой приняли участие огнеметные расчеты со штатным вооружением.

По окончании выполнения задач было проведено состязание на лучшее отделение (экипаж, расчет) РХБ защиты.

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