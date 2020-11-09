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09.11.2020 (14:28)

В армейском корпусе Балтийского флота началась проверка готовности к зимнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершается подготовка к новому учебному периоду.

В общевойсковом объединении уже созданы специальные комиссии, которые проверят подготовку полигонов и учебно-материальной базы, планирующей и организационной документации, обеспеченность военнослужащих обмундированием и средствами индивидуальной защиты.

Особое внимание будет уделено проверке готовности вооружения и военной техники. Комиссия проверит работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, замену масел и специальных жидкостей, проведёт осмотр двигателей и топливных баков, для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах и в сложных метеорологических условиях.

Военнослужащие корпуса подготовили к зиме более 2,5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также было изготовлено свыше 5 тыс. мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику противника.

Новый период обучения начнется в декабре.

Пресс-служба Западного военного округа
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В армейском корпусе Балтийского флота завершается подготовка полигонов к новому периоду обучения

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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