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09.11.2020 (03:00)

В мобильном госпитале Минобороны России в Цхинвале за десять дней обследовано около 500 пациентов

Военные медики продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь населению Южной Осетии в многопрофильном мобильном госпитале Минобороны России, развернутом в городе Цхинвал.

«С начала функционирования мобильного госпиталя военные медики осуществили прием около 500 больных граждан республики. Все граждане, обратившиеся за помощью, прошли необходимое обследование и сдали анализ. В общей сложности было проведено 530 ПЦР-исследований на предмет выявления больных с коронавирусом», - рассказал начальник мобильного многопрофильного госпиталя подполковник медицинской службы Расул Муртазалиев.

«В настоящее время под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских специалистов госпиталя находятся более 70 человек, которые получают всю необходимую медицинскую помощь в стационаре», - добавил он.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 2000 километров из подмосковного Алабино в город Цхинвал (Республика Южная Осетия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Южная Осетия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , Южная Осетия , COVID-19
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