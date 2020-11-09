09.11.2020 (12:45)

Сводный отряд Минобороны обеспечил безопасность демонтажа конструкции подземного хранилища с химотходами в Усолье-Сибирском

Сводный отряд Минобороны в г. Усолье-Сибирское Иркутской области обеспечил безопасность демонтажа конструкции одной из подземных хранилищ, где размещались химические отходы предприятия «Усольехимпром».

В ходе проведения работ специалисты РХБ защиты обеспечили безопасность извлечения заливных труб из скважин. Через них в хранилище поступали химикаты, которые до демонтажа были извлечены. Кроме этого, совместно с военнослужащими Минобороны и специалистами Федерального экологического оператора в работах принимают участие сотрудники МЧС России.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице