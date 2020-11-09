09.11.2020 (12:15)
В Сухопутные войска продолжают поступать современные и модернизированные танки
В общевойсковые и танковые соединения продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3М.
Кроме того, спланированы поставки танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяется с комплексом управляемого вооружения.
Всего в текущем году более 300 единиц бронетанковой техники спланированы к поставкам в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.
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