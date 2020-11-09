09.11.2020 (11:00)

Газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» отметила 86-летие со дня образования

Газета Тихоокеанского флота впервые увидела свет в 1934 году, как «Информационный бюллетень морских сил Дальнего Востока». Впоследствии она стала газетой «На боевой вахте», а в дальнейшем получила современное название. На своих страницах газета повествовала о проблемах строительства нового флота на берегах Тихого океана, рассказывала о достижениях военных моряков в овладении военной техникой и оружием, о патриотизме тихоокеанцев.

В годы Великой Отечественной войны 26 журналистов и полиграфистов «Боевой вахты» ушли на фронт. 14 августа 1945 года в бою за освобождение от японских милитаристов северокорейского порта Сейсин подвиг совершил фотокор газеты капитан Андрей Лубенко. Когда был тяжело ранен командир отряда морских десантников, он возглавил бойцов и повёл в атаку. А.Лубенко был награждён орденом Красного Знамени.

Газета первой рассказала о бесстрашном снайпере Василии Зайцеве, о героическом подвиге санинструктора Марии Цукановой.

В послевоенный период, когда строился ракетно-ядерный флот на Тихом океане, корреспонденты газеты с мест событий рассказывали о масштабных учениях, освоении новой техники.

9 декабря 1981 года редакция газеты Краснознамённого Тихоокеанского флота «Боевая вахта» за заслуги в воспитании военных моряков была награждена орденом Красной Звезды.

За освещение темы православия, активную работу по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию военнослужащих ТОФ газета награждена медалью Русской православной церкви «Святого благоверного князя Даниила Московского», а за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи удостоена медали Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) «Первый трижды Герой Советского Союза А.Покрышкин».

В разные годы с редакцией сотрудничали такие мэтры отечественной литературы, как Александр Твардовский, Никита Михалков, Георгий Халилецкий.

С 2010 года организация редакции претерпела коренные изменения: в газете были исключены все должности военнослужащих, вместо них введены должности гражданского персонала.

В настоящее время «Боевая вахта» является структурным подразделением ФГБУ РИЦ «Красная звезда» Министерства обороны России.

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