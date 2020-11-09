09.11.2020 (04:00)

В Пакистане стартовало совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020»

На плацу базы подготовки сил специальных операций Исламской Республики Пакистан в населенном пункте Тарбела стартовало пятое совместное российско-пакистанское военное учения «Дружба-2020». В церемонии открытия приняли участие более 150 военнослужащих двух стран.

Мероприятие началось с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов Пакистана и России пакистанским военным оркестром.

На церемонии присутствовали начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Исламской Республики Пакистан генерал-майор Найер Нассер, Чрезвычайным и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Данила Ганич, руководитель учения от российской стороны полковник Александр Борисенко, а также военный атташе при Посольстве Российской Федерации Александр Федотов.

С напутственным словом к участникам учения обратились начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Пакистана и Посол Российской Федерации.

«Это третье совместное военное учение, проводимое на территории Пакистана, – сказал генерал-майор Найер Нассер. – Пакистан и Россия едины в борьбе с терроризмом. Учение «Дружба» дает нам возможность укрепить отношения между военнослужащими двух стран».

Затем руководители и гости учения совершили осмотр выставки вооружения и экипировки подразделений сил специальных операций Пакистана, а также ознакомились с учебными объектами, задействованными в учении.

«В Пакистане армия – не просто армия, это еще и институт, на котором все держится. И здесь это не секрет: было время, когда армия выходила на первые роли. В 1947 году Пакистан сформировался как независимое государство, за это время – свыше 20 лет – военные были у власти. Я бы сказал, это стержень пакистанской государственности и стержень общества – армия», – сообщил Посол Росиии в Пакистан Данила Ганич.

«Это исключительно важная вещь, причем не только с точки зрения опыта, но и точки зрения социальной, потому что люди приезжают сюда, наш спецназ прибыл, и они видят, что такое Пакистан, кто такие пакистанские граждане, что такое пакистанская психология. Когда пакистанцы приезжают в Россию, они видят, что русские – это не та страна, которую нужно бояться: она миролюбивая, и никто не собирается ни на кого нападать. В этом смысл – люди узнают друг друга, но и, конечно, плюс обмен опытом», – сказал Данила Ганич.

После торжественной части военнослужащие Пакистана продемонстрировали российским коллегам свое стрелковое оружие, оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, альпинистское снаряжение, инженерные средства заграждения, защитные средства сапера. Особый интерес у российских военнослужащих вызвали средства видеонаблюдения, экипировка аквалангиста и технические средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Также военнослужащие Пакистана продемонстрировали подводные средства аквалангиста, подводный скутер-буксировщик, средства связи, парашютные системы различных видов. Всего было выставлено для показа более 100 образцов вооружения, среди которых пистолеты-пулемёты SMG и MP5SD, автоматы M4 разной модификации, тактические фонари, ножи сил специальных операций и др.

По завершении руководители учения ознакомились с учебно-материальной базой, задействованной в совместном учении.

Совместное военное учение «Дружба-2020» проводится на базе подготовки сил специальных операций Пакистана в н.п. Тарбела (50 км от Исламабада), а также на базе Национального антитеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.

Военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении задач в рамках ведения условных боевых действий в горно-лесистой местности условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

На учение привлечены более 70 военнослужащих роты спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье. Мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 21 ноября.

Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в мире этапы учения пройдут с соблюдением всех мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Все российские военнослужащие по прибытию прошли тестирование на Covid-19. В целях противодействия вирусной инфекции места размещения российских военнослужащих обеспечены необходимым количеством антисептиком и защитными масками.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В этом году проходит пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО: на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будет привлечено более 150 военнослужащих России и Пакистана.

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