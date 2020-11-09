09.11.2020 (10:00)

При создании нового поколения спасательных глубоководных аппаратов будет учитываться их применение в условиях Арктики

В Военно-Морском Флоте ведется работа по созданию в ближнесрочной перспективе спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения, характеристики которых будут учитывать их возможность применения в Арктической зоне как Северным, так и Тихоокеанским флотом. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе, где рассматривался ряд вопросов дальнейшей реализации Концепции поисково-спасательного обеспечения ВМФ.

«В настоящее время, в соответствии с планом выполнения первого этапа Концепции поисково-спасательного обеспечения в Военно-Морском Флоте эффективно функционирует система модернизации, планового ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов типа «Приз» (глубина погружения до 1000 метров) и спасательных глубоководных аппаратов типа «Бестер» (глубина погружения до 700 метров), – сказал адмирал Николай Евменов. – В частности, модернизируемый сегодня для Северного флота на Канонерском судоремонтном заводе спасательный глубоководный аппарат АС-36 «Бестер» после завершения модернизации в 2021 году будет обладать рядом новых характеристик, позволяющих использовать его в Арктической зоне. Это немаловажно для Северного флота, силы которого активно действуют в Арктике. В настоящее время специалистами Канонерского судоремонтного завода ведутся работы по обновлению ряда систем спасательного глубоководного аппарата АС-36 «Бестер», что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения».

«На флоте в настоящее время выполняется программа ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов. Программа была разработана Главным командованием ВМФ во взаимодействии с проектно-конструкторскими организациями и предприятиями промышленности. Программа рассчитана на период более 10 лет и предусматривает, наряду с модернизацией и ремонтом, и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов», – сообщил Адмирал Николай Евменов.

Он также напомнил, что за последние годы шесть спасательных глубоководных аппаратов, входящих в состав служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов, прошли необходимый цикл модернизации и ремонта на предприятиях.

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