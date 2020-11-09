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09.11.2020 (11:15)

Специалисты войск РХБ защиты КФл обработали ВВТ в ходе учения по ликвидации последствий условной техногенной аварии

В Дагестане на полигоне Турали с военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии (КФл) прошло специальное учение по ликвидации последствий условной техногенной аварии.

По замыслу учения, личный состав подразделений морской пехоты совершил марш на бронетранспортёрах БТР-82А в район сосредоточения. По прибытии боевых машин в назначенный пункт на полигон Турали военнослужащие отделений РХБ защиты провели разведку и обследование местности на предмет радиоактивного, химического и биологического заражения. В ходе выполнения мероприятий специалисты-химики обнаружили условное заражение местности активными опасными веществами, вызванное последствием условной техногенной аварии на объекте промышленного комплекса.

Военнослужащие, экипированные в средства индивидуальной защиты, отработали выполнение нормативов специальной обработки вооружения и военной техники (ВВТ), попавшей в зону заражения. В ходе выполнения мероприятий по обработке и дезинфекции ВВТ были задействованы расчёты современных авторазливочных станций АРС-14КМ и машин химической разведки РХМ-6.

Особое внимание было уделено правильному выполнению военнослужащими элементов подготовки спецтехники к выполнению задач, а также слаженности и быстроте действий личного состава при развертывании оборудования и приборов РХБ защиты.

Всего в учебных мероприятиях было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе машины разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-2К, ТДА-3 и др.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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