09.11.2020 (10:45)

В Ставропольском крае летчики штурмовиков Су-25СМ3 впервые выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена

В Ставропольском крае военные летчики авиагруппы Южного военного округа в ходе специальных занятий по летной подготовке на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время.

В учебно-тренировочных полётах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано более 100 человек, в том числе более 20 летных экипажей штурмовиков.

Всего летчиками было совершено около 50 плановых вылетов. В ходе выполнения поставленных задач осуществлено также более 300 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям.

Кроме того, на высоте до 4000 м и скоростях от 300 до 800 км/ч летчики отработали навыки пилотирования, в частности, элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время.

Впервые пилоты выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена на Су-25СМ3 – горизонтальные и вертикальные «бочки», виражи, петлю Нестерова, пикированные «горки» с большими углами наклона, боевые развороты.

Штурмовик Су-25СМ3 способен выполнять боевые задачи на высотах, почти в два раза превышающих показатели предшествующих моделей.

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