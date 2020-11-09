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09.11.2020 (10:30)

В Ставропольском крае комбаты 49-й армии ЮВО повышают методическое мастерство в ходе полевых занятий

В 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) под руководством командующего общевойсковым объединением начался учебно-методический сбор с командирами батальонов (дивизионов). Сборы проходят в на базе отдельной мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае.

К учебно-боевым мероприятиям привлечено около 300 офицеров объединения. Для обеспечения учебного процесса задействовано более 50 единиц гусеничной и колесной техники.

Основная цель сборов – проверка профессиональной подготовки каждого командира и повышение уровня их методического мастерства. Офицерам будут показаны передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в частности, по действиям по выполнению упражнений учебных стрельб, проведению тактических учений, занятий по вождению боевой техники и др.

Каждому командиру предстоит сдать около 10 зачетов по различным предметам боевой подготовки. В ходе занятий на полигоне Николо-Александровский офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия – пистолетов ПМ и автоматов АК-74, вооружения многоцелевых транспортеров МТЛБ, а также сдадут зачеты по физической подготовке.

На заключительном этапе сборов будет проведен круглый стол с командирами батальонов по обсуждению новых методик и требований в организации занятий по боевой подготовке и совершенствованию методики проведения тактических учений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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