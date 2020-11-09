09.11.2020 (10:15)

Из больниц в Курганской области, в которых работают военные медики, выписаны первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Первые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, выписаны из больниц в Курганской области, где работают специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России. Всего из медицинских учреждений выписаны 148 человек.

Все пациенты прошли курс лечения, у них отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Кроме того, тем кто имеет легкую форму заболевания и не нуждается в стационарном лечении, врачи разрешили перевестись на амбулаторное лечение, но при строгом соблюдении карантинных мероприятий на период долечивания и реабилитации.

За время работы военных специалистов в три раза увеличилось число выписанных, что позволило снизить нагрузку на медучреждения региона и принять пациентов с более тяжелыми формами болезни.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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