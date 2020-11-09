Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.11.2020 (09:09)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии идет подготовка к зимнему периоду обучения

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в республике Бурятия, проводятся мероприятия по подготовке к зимнему периоду обучения.

Подготовлены к работе современные компьютерные тренажеры для обучения экипажей танков, БМП.

В парковых зонах соединений проводятся работы по переводу на зимний режим эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ).

Перед началом нового учебного периода с личным составом будут проведены практические занятия по изучению мер безопасности и сохранению здоровья в повседневной деятельности и в ходе боевой учебы.

Командованием объединения в подготовительный период уделяется особое внимание приему, размещению и адаптации к службе прибывающих новобранцев текущего призыва.

Специалисты-психологи с помощью современных автоматизированных рабочих мест изучают и готовят социально-психологический портрет молодого пополнения, вырабатывают рекомендации командирам для назначения военнослужащих на должности с учетом их навыков, уровня образования, морально-деловых качеств.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье прошла тренировка снайперов ВВО
Более тысячи радиотренировок проведено со связистами общевойскового объединения ВВО в Республике Бурятия в 2020 году
В Челябинской области состоялась крупнейшая отправка призывников
Два пожарно-тактических учения состоялись в Приморском общевойсковом объединении ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false