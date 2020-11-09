09.11.2020 (08:52)
В Забайкалье прошла тренировка снайперов ВВО
Подразделение снайперов общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработало задачи по маскировке и скрытному передвижению в условиях горно-лесистой местности.
В ходе проведения практического занятия, военнослужащие совершенствовали навыки выбора огневой позиции, скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции, работы в снайперской паре, стрельбы с неудобных положений, отход с позиции при обнаружении.
Снайперы отработали тактику действий в различных условиях обстановки, ночью и днём, а также различные способы ведения разведки на местности.Военнослужащие получили практику применения современных снайперских винтовок, а также маскировочных костюмов обеспечивающих малозаметность и удобство в работе в горных условиях.
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