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09.11.2020 (08:49)

Более тысячи радиотренировок проведено со связистами общевойскового объединения ВВО в Республике Бурятия в 2020 году

В 2020 учебном году со связистами общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, проведено более  тысячи радиотренировок различного уровня.

Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, связисты отрабатывали совместные задачи с подразделениями связи силовых ведомств, взаимодействующих с ВВО, при решении кризисных ситуаций в зоне ответственности. В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новые радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность подразделений связи к выполнению задач по предназначению и значительно сократить время предоставления услуг  связи для командования общевойскового объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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