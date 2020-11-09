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09.11.2020 (08:29)

На фрегате «Адмирал Макаров» Черноморского флота прошла тренировка по применению высокоточного оружия

На борту фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ), выполняющего задачи в море прошла тренировка по применению высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК» по кораблю условного противника.

Вводная на проведение тренировки поступила на корабль от оперативного дежурного центра управления Черноморского флота в соответствии с планом проверки дежурных сил.

По замыслу тренировки боевые расчёты фрегата должны были в установленное время уничтожить десантный корабль условного противника, готовящийся к высадке морского десанта на побережье.

Личный состав корабельного расчёта боевого информационного поста (БИП) по полученным координатам обнаружил условную цель в море, после чего расчёты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили алгоритм приведения ракетного комплекса «Калибр-НК» к ракетной стрельбе.

По команде командира корабля боевые расчёты фрегата условно уничтожили корабль «противника» электронными пусками ракетного комплекса.

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» уложился в норматив проверки выполнения поставленной задачи по вводной.

Данные тренировки проводятся регулярно с целью повышения уровня подготовленности личного состава к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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