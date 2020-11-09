09.11.2020 (08:19)

В Челябинской области состоялась крупнейшая отправка призывников

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка граждан, призванных с регионов Урала в ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу. Более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и части Западного военного округа специальным воинским эшелоном.

Специальную обработку железнодорожного транспорта, предназначенного для перевозки молодого пополнения, провели специалисты РХБ защиты смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области. Дезинфекционные команды, оснащенные разливочными станциями АРС-14 и индивидуальными дезинфекционными комплектами ИДК-1, провели обеззараживание перрона погрузки, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.

В пути следования все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечены защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками. Вместе с призывниками в составе администрации воинского эшелона следуют медицинские специалисты для проведения термометрии и осмотров молодых людей.

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