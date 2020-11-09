Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.11.2020 (08:19)

В Челябинской области состоялась крупнейшая отправка призывников

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка граждан, призванных с регионов Урала в ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу. Более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и части Западного военного округа специальным воинским эшелоном.

Специальную обработку железнодорожного транспорта, предназначенного для перевозки молодого пополнения, провели специалисты РХБ защиты смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области. Дезинфекционные команды, оснащенные разливочными станциями АРС-14 и индивидуальными дезинфекционными комплектами ИДК-1, провели обеззараживание перрона погрузки, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.

В пути следования все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечены защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками. Вместе с призывниками в составе администрации воинского эшелона следуют медицинские специалисты для проведения термометрии и осмотров молодых людей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Два пожарно-тактических учения состоялись в Приморском общевойсковом объединении ВВО
Учение по оперативному оказанию помощи условно заболевшим инфекционными заболеваниями состоялось в медицинском отряде специального назначения ВВО
Военнослужащие ВВО в Бурятии осваивают новый интерактивный лазерный тир «Рубин-110»
ОТРК «Искандер» ВВО подготовят к применению в условиях суровой зимы на Дальнем Востоке

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false