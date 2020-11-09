09.11.2020 (08:05)

Два пожарно-тактических учения состоялись в Приморском общевойсковом объединении ВВО

В мотострелковых соединениях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в с. Сибирцево и с. Сергеевка, состоялись пожарно-тактические учения. В общей сложности к учению привлекалось более десятка единиц специальной техники АЦ - 6,040 и АЦ ? 3,0 ? 40 на базе КамАЗ-43118, а также несколько десятков военнослужащих из числа штатной и нештатной пожарных команд.

По замыслу учения произошло условное возгорание резервуаров с нефтепродуктами на складе горюче-смазочных материалов. Для тушения очага возгорания привлекалась военизированная пожарная команда, силы и средства воинских частей, дислоцированных на территории Сибирцевского и Сергеевского гарнизонов.

Пожарные расчеты с помощью генератора пены ГПС-600 и воздушно пенного ствола СВП успешно локализовали и ликвидировали условный очаг возгорания.

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