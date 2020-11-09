09.11.2020 (08:03)

Учение по оперативному оказанию помощи условно заболевшим инфекционными заболеваниями состоялось в медицинском отряде специального назначения ВВО

В Хабаровске, в медицинском отряде специального назначения Восточного военного округа состоялось учение по оперативному оказанию помощи условно заболевшим инфекционными заболеваниями.

Целью учения стало повышение качества оказания врачебной медико-санитарной помощи с минимальными затратами времени.

Для выполнения мероприятия был развернут мобильный пневмокаркасный госпиталь, вместимостью более 100 койкомест с надувными отапливаемыми палатками. В оборудованных помещениях были развернуты приёмное, хирургическое, госпитальное, лабораторно-диагностическое отделения, а также отделения санитарной обработки, анестезиологии-реанимации, рентгеновский и стоматологический кабинеты, и группа переливания крови.

Помимо того, каждое рабочее место оборудовано новым медицинским оборудованием, а штатная специальная техника осуществляла доставку "больных" инфекционными и вирусными заболеваниями, и дальнейшую отправку их в стационарные лечебные учреждения.

Более 50 военнослужащих медицинского персонала, в штатных медицинских группах, осуществляли прием «больных» военнослужащих, оказывали им первую медицинскую помощь.

Комендантское отделение организовывало и осуществляло защиту госпиталя в районе его размещения.

Скоординированные и быстрые действия медицинского персонала позволили качественно отработать вопросы оказания медицинской помощи.

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