09.11.2020 (07:59)

Военнослужащие ВВО в Бурятии осваивают новый интерактивный лазерный тир «Рубин-110»

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, установлен интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110», на котором военнослужащие объединения проверяют эффективность проведения упражнений контрольных стрельб.

Инициатором такого вида подготовки стал исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО, генерал-майор Руслан Абдулхаджиев. По его словам, возможности лазерного тира значительно повысят уровень огневой подготовки военнослужащих, позволят улучшить результаты в меткости.

Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Тир позволяет производить стрельбу одновременно шестью обучаемым с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку, производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия.

Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении.

Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений. При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы.

Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на войсковое стрельбище и экономить боеприпасы.

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