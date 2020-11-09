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09.11.2020 (07:57)

ОТРК «Искандер» ВВО подготовят к применению в условиях суровой зимы на Дальнем Востоке

В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономной области, завершается перевод новейших оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и другой техники на режим зимней эксплуатации.

Всего в ходе сезонной подготовки уже обслужено более 100 единиц вооружения и различной военной техники. При этом было использовано более 2 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 500 килограммов пластичных смазок.

Техническое обслуживание было проведено на самоходных пусковых установках, транспортно-заряжающих и командно-штабных машинах, пунктах подготовки информации и других единицах техники. Работы будут завершены до конца текущего месяца.

Обслуживание пройдет вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая пусковыми установками ОТРК. Проведенные работы позволят выполнить любую задачу по предназначению в условиях суровой дальневосточной зимы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Восточный военный округ
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