09.11.2020 (07:54)

Воздушный бой провели экипажи армейской авиации ВВО

Экипажи армейской авиации Восточного военного округа отработали сложные элементы воздушного боя с прикрытием наземных сил и средств от ударов с воздуха.

Ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ "Терминатор" выполнили плановые полёты, в ходе которых исполнили наиболее сложные элементы воздушного боя: маневрирование на позиции условного противника, резкий набор высоты для ухода от средств противовоздушной обороны и поочередные электронные пуски неуправляемыми авиационными снарядами с минимальными временными интервалами.

Экипажи для выполнения задач использовали весь диапазон высот и скоростей. Летный состав армейской авиации работая в парах, повысили боевую эффективность применения воздушных машин, а также точность поражения наземных целей.

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