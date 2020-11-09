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09.11.2020 (07:47)

Курсанты первого курса Дальневосточного ВОКУ выполнили первые стрельбы из стрелкового оружия

Около 200 курсантов первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) выполнили первые плановые стрельбы в рамках полевого выхода. Стрельба велась из автомата и пулемета Калашникова, а также пистолета Макарова.

Перед допуском к оружию каждый курсант прошел необходимое обучение по правилам владения оружием и требованиям безопасности. Будущие офицеры выполнили начальные упражнения стрельб, предписывающие стрельбу с места. Несмотря на первую в своей военной карьере огневую тренировку, обучаемые показали высокие результаты. Полученные при стрельбе навыки каждый курсант будет совершенствовать и  за несколько лет доведет до совершенства.

Обучению стрельбе из стрелкового оружия в училище уделяется повышенное внимание. В ДВОКУ регулярно проводятся чемпионаты по стрельбе из штатного оружия, совершенствуется учебно-материальная база. Под руководством опытных преподавателей-оружейников создан уникальный стрелковый комплекс, позволяющий обучить курсантов вести стрельбу на подвесной системе парашюта, качающейся палубы судна, в движении с квадроцикла и на подвесе в горах. Активно развивается направление армейской тактической стрельбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное образование
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