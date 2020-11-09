09.11.2020 (05:33)

Наплаванность кораблей и судов Тихоокеанского флота в 2020 году превысила 15 тысяч суток

В 2020 году наплаванность надводных боевых кораблей и катеров, подводных лодок, судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) составила более 15 тыс. суток. Тихоокеанцы уже превысили заявленные плановые показатели по наплаванности более чем в 2 раза. Только боевые корабли и подводные лодки с января по ноябрь суммарно провели в море почти 5 тыс. суток. Существенное повышение общей наплаванности корабельных сил связано с участием флота в международном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви-2020», военно-морском учении «Океанский щит-2020», тремя дальними походами отрядов боевых кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанский регион, походом гидрографического судна «Маршал Геловани», посвящённым 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, а также отработкой учебных задач силами в дальней морской зоне.

Самыми ходовыми соединениями флота в учебном году являются бригады кораблей охраны водного района, десантных кораблей и соединение надводных кораблей ТОФ, а также суда вспомогательного флота.

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