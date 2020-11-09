09.11.2020 (05:17)

Российские военные медики продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные медики продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией

Начиная с 20 октября с.г. военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 150 пациентов, около 100 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны домой. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия), на лечении находится 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно провели более 2 тыс. исследований по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики для доведения гражданам.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

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