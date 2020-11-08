08.11.2020 (22:53)

Почтовая карточка к 200-летию Военной академии РВСН имени Петра Великого выйдет тиражом 10.000 экземпляров

Почтовая карточка, посвященная 200-летию Военной академии РВСН имени Петра Великого, выйдет в почтовое обращение 10 ноября 2020 года тиражом 10.000 экземпляров.

В рамках серии «История Вооруженных Сил России» в почтовое обращение выйдет карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

На оригинальной марке представлены образы воинов разных эпох; на основной иллюстрации - эмблема Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки с оригинальной маркой будут изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Балашихи Московской области.

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