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08.11.2020 (23:59)

Временный лечебный медцентр Минобороны на 1420 мест развернут в подмосковной Кубинке

По обращению руководства Московской области Минобороны России на фондах Конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке создан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 койко-мест.

Группировка военных специалистов Минобороны России постоянно наращивается. Здесь работают специалисты из числа профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова, военнослужащие проходящие ординатуру в медицинской академии, а также курсанты медакадемии, которые по собственному желанию приняли решение помочь гражданскому населению и получить практический опыт лечения инфекционных заболеваний.

В последнее время в стационар медицинского центра поступает до 100 пациентов ежесуточно. Доставка больных осуществляется реанимобилями медицинской скорой помощи из лечебно-профилактических организаций министерства здравоохранения Московской области, некоторые пациенты прибывают в медцентр самостоятельно из дома.

На сегодняшний день во временном стационаре лежит около 800 человек, требующих круглосуточного систематического наблюдения врачей.

В медцентре развернуто 20 коек анестезиологии и реанимации, компьютерный томограф и аппараты УЗИ, отделение лабораторной диагностики.

Работа военных медиков организованна посменно. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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