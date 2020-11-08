08.11.2020 (22:18)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Атлантику

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. Сегодня боевой корабль в сопровождении среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» прошёл Гибралтарский пролив.

В Атлантическом океане БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработает ряд учебно-боевых задач и выполнит поиск подводных лодок с применением противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.

Перед выходом из Средиземного моря корабль отработал учения по поиску подводной лодки, по противовоздушной обороне, а также ведение морского боя с надводным кораблём условного противника и выполнил стрельбу артиллерией и зенитным ракетным комплексом по воздушным и морским целям.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота – Североморска более 4-х месяцев назад. Он принимал участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, в отдельных эпизодах учения ВМФ России «Океанский щит». С августа корабль действовал в Средиземном море.

За время дальнего похода моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 23 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.

Поход проходит под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика.

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