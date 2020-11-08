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08.11.2020 (21:46)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Георгий Кузьменко – победитель юниорского Первенства России по бобслею

На олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи прошло Первенство России по бобслею среди юниоров (до 27 лет), принесшее представителям армейского Клуба пять наград разного достоинства - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые, - в том числе в составе команд.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха  Георгий Кузьменко и Егор Грязнов стали победителями в соревнованиях двоек на Первенстве России по бобслею U27 в Сочи. По итогам заездов Кузьменко и Грязнов показали результат 1 минута 51,62 секунды. На вторую ступень пьедестала почета с результатом 1 минута 52,07 секунды поднялись Александр Бредихин и Максим Жестянкин. Замкнули тройку лидеров Григорий Зайцев и Сергей Бакланов – 1 минута 52,72 секунды.

Кроме того, экипаж Георгия Кузьменко (Кузьменко, Дмитрий Захряпин, Андрей Лопухин и Егор Грязнов) стал вторым в соревнованиях четверок. С результатом 1 минута 50,75 секунды четверка армейца уступила лишь Александру Бредихину, Роману Малинову, Владиславу Жаровцеву и Николаю Козлову (1 минута 49,79 секунды). На третью ступень пьедестала почета поднялись рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург  Селимберди Реджепкулиев и рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь  Степан Дубинко , а также Андрей Андриянов и Дмитрий Абрамов, показавшие результат 1 минута 51,28 секунды.

Участница Олимпийских игр-2018, бронзовый призер этапа Кубка Европы, бронзовый призер чемпионата России  Юлия Беломестных  в Сочи, выступая с Юлианой Тимирзяновой, стала третьей в соревнованиях двоек. Двойка Беломестных показала время 1 минута 55,25 секунды. Первенствовали Любовь Черных и Александра Иокст – 1 минуты 54,39 секунды. Серебряными призерами с результатом 1 минута 54,67 секунды стали Анастасия Макарова и Виктория Шабалина.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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