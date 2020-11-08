08.11.2020 (21:44)
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург завоевал «золото» Турнира памяти Виктора Омелькова по боксу
В Анапе состоялось Всероссийское соревнование по боксу класса «А» среди мужчин, посвященное памяти Героя России – гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург стал победителем турнира.
Всего в соревновании приняли участие спортсмены из 12 регионов страны, а также представители соединений и воинских частей ВДВ – всего более 120 спортсменов.
Наряду с сильнейшими боксерами выступил рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Дмитрий Кружков.
В весовой категории до 60 кг Кружков выиграл финальный бой в поединке с Денисом Париловым из Хабаровска.
Бронзовые медали на счету у Арифа Феттаева (Республика Крым) и Руслана Козырева (г. Санкт-Петербург).
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