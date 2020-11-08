08.11.2020 (21:37)

ДОСААФ Прибайкалья подписало соглашение с Иркутским городским центром «Патриот»

Председатель регионального отделения ДОСААФ Иркутской области Алексей Лысков, его заместители и руководители образовательных учреждений оборонного общества Иркутска на днях посетили городской центр «Патриот».

Его директор – генерал-майор авиации в отставке, кандидат технических наук, профессор Александр Барсуков познакомил гостей с деятельностью центра, главная задача которого – духовно-нравственное воспитание детей в возрасте от 14 до 18 лет, развитие у них чувства гражданского и военного патриотизма. Эти два направления легли в основу программы обучения.

Ребята изучают 17 учебных дисциплин – военно-специальные, общевоенные, дисциплины гуманитарного цикла. Занятия для них проводятся бесплатно.

На базе центра сформированы три учебные роты. В разведывательной роте «Гром» курсанты занимаются углублённой подготовкой военно-специальных дисциплин. Рота почётного караула участвует во всех торжественных и церемониальных мероприятиях Иркутска, также у ребят формируют навыки строевой подготовки. Рота специального назначения «Юнармия», созданная на базе юнармейского движения Иркутска, имеет военно-прикладную направленность.

По окончании обучения курсантам выдаются рекомендательные письма. Выпускники центра продолжают обучение в высших учебных заведениях, военных училищах.

Сегодня, без сомнения, это один из лучших патриотических центров на Востоке страны, своего рода военное училище для подростков.

Буквально через день состоялся ответный визит – досаафовцы принимали делегацию центра «Патриот» во главе с его директором Александром Барсуковым.

Алексей Лысков представил гостям инвестиционные проекты, реализация которых позволит более эффективно использовать возможности областной оборонной организации, акцентировал внимание на перспективах создания на базе регионального отделения областного и городского центров военно-патриотического воспитания молодёжи и строительства аэродинамического комплекса.

Гости побывали в Иркутской объединенной технической школе и областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве, которое предполагает проведение согласованной политики в вопросах реализации решений Госсовета РФ по допризывной подготовке и молодёжной политике, организацию патриотического, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, начальную подготовку специалистов массовых технических профессий, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, реализацию совместных проектов.

Задача центра – сформировать привлекательный облик армии, задача ДОСААФ – подготовить специалистов для Вооружённых сил.

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