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08.11.2020 (20:51)

Воспитанник Пермского суворовского училища стал победителем Всероссийского фестиваля творчества кадетов

Воспитанник Пермского СВУ суворовец Довгополый Артем стал победителем Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты отчизны» в музыкальной номинации.

Ежегодно в фестивале принимает участие учащиеся суворовских училищ,  кадетских корпусов, кадетских школ.

Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» стал одной из действующих и эффективных моделей по поиску и отбору талантливых и одаренных детей и молодежи. За прошедшие годы лауреаты фестиваля поступили в самые престижные творческие вузы страны.

В прошлом году по итогам фестиваля суворовец Пермского СВУ Тихон Молоков также был награжден дипломом победителя в номинации «Музыкальная» жанр «Патриотическая песня».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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