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08.11.2020 (18:05)

Состоялась первая онлайн-викторина между воспитанниками Нахимовского военно-морского училища и воспитанницами Пансиона воспитанниц Минобороны РФ состоялась в Санкт-Петербурге

Состоялась первая в истории Нахимовского военно-морского училища онлайн-викторина «Мы вместе» между нахимовцами 52 класса и девочками 5 Б класса Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

За первое место боролись восемь команд. Команды придумали оригинальные названия и приветствовали участников задорными девизами. Игра состояла из четырех не похожих друг на друга раундов: «Исторического» - об истоках праздника День народного единства, «Народного» - об этнических особенностях культуры народов России, «Единого» – о специфике народных костюмов, музыкальных инструментах и языковом многообразии страны, «Сказочного» - в котором необходимо было ориентироваться в мире национального фольклора и сказок народов России.

Все участники активно отвечали на каверзные и порою очень сложные вопросы игры, узнали много нового и интересного об истории страны, ее народном многообразии.

В нелегкой борьбе в итоге первое место разделили команда нахимовцев «Посейдоны» и команда воспитанниц «Созвездие».

Все участники получили много ярких впечатлений от игры. И воспитанницы, и нахимовцы надеются, что такие встречи станут традиционными.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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