08.11.2020 (18:00)

Руководству Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса вручены сертификаты на опытную эксплуатацию 2-х радоуправляемых катамаранов

Начальнику Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Николаю Довбешко вручены сертификаты на передачу в опытную эксплуатацию учебно-методические комплексы на базе беспилотных роботизированных платформ «Кадет-М».

Катамараны успешно прошли испытания на открытой воде Финского залива. По своей сути катамараны представляют собой мобильные многоцелевые роботизированные комплексы (катамараны-лаборатории), получившие наименование «Кадет-М». Учебные и технологические задачи для катамарана разработаны методистами лабораторий инновационных образовательных технологий и технических средств обучения Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса, а также кадетами и преподавателями кружка «Инженеры будущего». Создание корпуса катамаранов велось в тесном сотрудничестве с Центром развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и Объединенной судостроительной корпорации, в лице Средне-Невского Судостроительного Завода. В проекте безэкипажного катамарана реализован искусственный интеллект.

Катамаран предназначен для учебных научно-исследовательских целей, проведения экспериментов и исследований в условиях морского похода в разных широтах и проведения экспериментов и исследований акваторий.

Катамаран смоделирован как легкосборный конструктор - алюминиевая рама с поплавками из углепластика, вес около 100 кг; развивает скорость - 12 узлов. Несет на борту три сменных модуля с исследовательским оборудованием, в том числе и модуль с роботизированным рукой-манипулятором. Наряду с этим, катамаран оснащен датчиками системы технического зрения и навигации. В настоящее время идет внедрение радиоуправляемого безэкипажного ктамарана в учебный процесс (разрабатываются специальные образовательные методики).

Внедрение данного вида высокотехнологичного учебного оборудования в систему образования Кронштадтского Морского Военного Корпуса позволяет существенно повысить интерес кадет к изучению предметов, как основного общего образования, так и поднять на более высокий качественный уровень их технические навыки и компетенции.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов дал указание проанализировать опыт использования радиоуправляемых катамаранов в учебном процессе военно-морских учебных заведений и широко использовать его в довузовских образовательных организациях Военно-Морского Флота. Прорабатывается вопрос создания кадетского флота морских беспилотников, в рамках организуемой по указанию Главкома ВМФ на базе Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности.

Участвуют в реализации проекта: Кронштадтский морской кадетский военный корпус (идея); ИЦ Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (разработка и насыщение высокотехнологичным оборудованием); АО «Объединенная судостроительная корпорация» - Средне-Невский судостроительный завод (создание композитных корпусов); Фонд содействия инновациям; научно-технический центр «Хэвел» (солнечные панели); АО «Итекма» (предоставление углеволокна); НПК «Морсвязьавтоматика» (изготовление рамы катамарана).

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