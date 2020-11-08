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08.11.2020 (23:59)

Минобороны России предоставит Тульской области военный санаторий под размещение временного медцентра

По обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на базе военного санатория Минобороны России будет развернут временный центр для оказания медицинской помощи жителям региона.

Минобороны России предоставит фонды ведомственного санатория, расположенного в Тульской области в ведение профильного медицинского учреждения региона, которые будут использованы для оказания помощи и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Использование лечебной базы санатория позволит нарастить имеющийся специализированный коечный фонд регионального министерства здравоохранения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , COVID-19
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